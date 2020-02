Familie steht für junge Essener an erster Stelle

Studenten der Uni Vechta führten die Befragung in Essen durch. Foto: Universität Vechta/bitters.de

Von Georg Meyer



Essen. Für Jugendliche und junge Erwachsene in Essen ist die Familie das Wichtigste. Dies ist ein Ergebnis des regionalen Jugendberichtes, den die Gemeinde Ende 2018 bei der Universität Vechta in Auftrag gegeben hatte. In der Sitzung des Jugendausschusses trug Studienleiter Detlev Lindau-Bank am Montag einen Zwischenbericht vor. Gemeinsam mit 14 Studentinnen hatte der Erziehungswissenschaftler im vergangenen Jahr zahlreiche Befragungen und Interviews überwiegend in der Oberschule durchgeführt. Wünsche haben die jungen Leute: Öffentliche Treffpunkte wie Cafés fehlen ihnen, auch der Nahverkehr dürfte verbessert werden, finden sie.