Noch 400 gelbe Tonnen nicht verteilt

Weitgehend im Einsatz: Die gelben Tonnen werden seit Dezember ausgeliefert. Einige Straßen gingen bislang jedoch leer aus. Foto: gy

Essen (mtp). Fast zwei Monate nach Einführung der gelben Tonne, ist diese noch immer nicht an alle Haushalte im Kreisgebiet verteilt worden. Das solle jedoch bis Ende Februar geschehen, teilte das zuständige Entsorgungsunternehmen mit.



Eine Leserin hatte gegenüber der MT bemängelt, dass die gelbe Tonne bislang am Alten Schulweg in Essen nicht ausgeliefert worden sei. Auf Nachfrage habe ihr die Firma geantwortet, dass die Verteilung noch laufe, derzeit aber keine Tonnen vorrätig seien. Ihren Müll muss sie bis auf weiteres in gelben Säcken entsorgen.