Henrik Wille ist Essens „Landwirt des Jahres“

Dem „Landwirt des Jahres“, Henrik Wille, mit Lebensgefährtin Maria gratulierten der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins, Andreas Thobe (links), sein Stellvertreter Christian Lübbe (Zweiter von rechts) und Laudator Frank Bruns (rechts). Foto: Clemens Sperveslage



Essen (spe). Henrik Wille ist der „Landwirt des Jahres 2020 in Essen“. In seiner Laudatio ging Frank Bruns auf die Arbeit von Henrik Wille ein, der in Herbergen den landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit dem Schwerpunkt Milchviehhaltung bewirtschaftet. „Deine berufliche Herzensangelegenheit ist die Zucht. Hier hast du dir einen großartigen Namen weit über die Grenzen von Essen gemacht“, sagte der Laudator auf dem Festball der Landwirte.

Nächster Artikel aus Essen:

18.02.2020 | Oberschüler drucken eigene Entwürfe (mit Video)