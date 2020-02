Oberschüler drucken eigene Entwürfe (mit Video)

Schon im Einsatz: Paul Krampe und Maria Vogelsang-Verhülsdonk (von rechts) übergaben die beiden 3D-Drucker an Schulleiter Alexander Scherbring, die Vertreterinnen des Schulfördervereins Melanie Emken und Dorothee Anneken sowie an Fachlehrerin Christa Meyer (von links). Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Unermüdlich zieht der schwarze Würfel seine Bahnen. Ein leises Summen - mehr ist von dem kleinen Wunderwerk nicht zu hören. „Das kann jetzt Stunden dauern", sagt Alexander Scherbring. Erste Lektion: Ein 3D-Druck braucht Zeit. Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen. Mit einem 3D-Drucker haben Essens Oberschüler bereits gearbeitet. Gleich zwei neue Geräte erhielt die Schule jetzt von der Vogelsang-Stiftung. Eingesetzt werden sie in den Naturwissenschaften und in den technischen Fächern, aber auch im Kunstunterricht.