„Das ist kein Müll, das sind Nährstoffe“

Lenkt sich wie von selbst: Christian Lübbe und Sohn Jan (2) bringen gemeinsam die Gülle aus. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Vom Treckerfahren versteht der kleine Jan schon eine Menge. Der Zweijährige hat heute viel zu tun. Zusammen mit seinem Papa muss er nämlich die Gülle ausbringen. Eile ist geboten, denn schon bald soll sich das Wetter verschlechtern. Seit dem 1. Februar dürfen die Bauern wieder ihre Felder düngen. „Die Pflanzen haben es jetzt besonders nötig“, erklärt Christian Lübbe. Nach der langen Winterruhe braucht sein Getreide dringend Stickstoff, um zu wachsen.



