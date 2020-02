Die Handwerker waren baff

Genial einfach: Mit der „Fugenrobbe“ gelangen Handwerker in jede Ritze. Norbert Robbenmenke hat das kleine Werkzeug entwickelt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Die Lösung für ein Problem ist manchmal bestechend simpel: Ein Holzstab mit einem Kugelkopf an jedem Ende ist dafür ein gutes Beispiel. Mit dem kleinen Wunderding lassen sich Ecken kinderleicht verfugen. Erfunden hat es der Essener Norbert Robbenmenke.



Die Idee kam dem gelernten Technischen Zeichner schon vor ein paar Jahren. Denn bei ihm dreht sich seit langem alles um die Fuge. Von seinem Zuhause aus betreibt er einen erfolgreichen Versandhandel. Auf seine „Fugenrobbe“ ist er aber besonders stolz. Denn jeder, der einmal die Fließen in seinem Bad eigenhändig ausgefugt hat, kennt das Problem: Die Ecken gelingen meist nicht so gut... Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.