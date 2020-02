Auto überschlägt sich auf B68

Symbolfoto: Vorwerk

Essen (mab). Bei einem Unfall auf der B68 ist am Montagnachmittag eine 58-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße von Essen nach Quakenbrück unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Bunner Straße passierte gegen 13.45 Uhr der Unfall, zu dem es unterschiedliche Angaben gibt und für den die Polizei jetzt nach Zeugen sucht.



Die 58-Jährige soll einem entgegenkommenden weißen Geländewagen ausgewichen sein, weil der 49-jährige Fahrer angeblich direkt vor ihrem Wagen nach links abgebogen sei. Die Frau wollte einen Zusammenstoß verhindern und wich nach links aus. Dabei geriet der Wagen von der Straße, rutschte auf den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. An dem Auto entstand Totalschaden. Zeugenhinweise an die Polizei in Essen unter 05434/3955.