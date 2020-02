Wenn die Giraffe den Wolf frisst

Oberschüler trainieren soziale Kompetenzen

Kreativ: Die Oberschüler basteln Masken zum Thema „Schule gegen Rassismus“.Foto: Sarah Frerich

Von Sarah Frerich



Essen. „Teamwork" hieß es in dieser Woche für die Schüler der Oberschule Essen. Wie jedes Jahr stand der „Sozialkompetenztag" an. Konzentriert arbeiteten die fünften bis zehnten Klassen an ihren Projekten. Seit einem Jahr gehört die Oberschule dem bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage" an. Das Thema Rassismus im Alltag stand vor allem bei den Neuntklässlern im Mittelpunkt.