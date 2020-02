Jugendliche übernehmen Verantwortung

Sie hatten richtig viel Spaß: Die Kinder aus den Fußball-AGs der Grundschulen spielten unter der Anleitung der „Kicking-Essen-“Jugendlichen ihre Turniere. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. 16 Jugendliche der Oberschule Essen haben an der Trainer-Ausbildung des Projektes „Kicking Essen“ teilgenommen. Dabei ging es um die Übernahme von Verantwortung für Gruppen, die Anleitung von Spielen und eine zielgruppenspezifische Anpassung von Übungen sowie das Eingehen auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

