Boden entscheidet über Nitratbelastung

Ernüchternde Zahlen: Georg Kühling vom NLWKN stellte die Messergebnisse vor. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bevern. Im südlichen Kreisgebiet sind die Nitratwerte im Grundwasser besonders hoch. Stark betroffen ist auch die Gemeinde Essen. Das geht aus einem Monitoring des Landkreises hervor, dessen Grundzüge am Dienstag in Bevern vorgestellt wurden.



Eingeladen hatten die beiden örtlichen Landwirtschaftlichen Vereine. Im Saal Sieverding berichteten die mit den Messungen betrauten Experten den Bauern, dass sich die Nitratkonzentrationen vor allem in den Geestgebieten des mittleren und südlichen Landkreises nach oben entwickelt haben. Es gehe nicht um Schuldzuweisungen, betonte der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins Essen, Andreas Thobe, zu Beginn. Die vorgestellten Ergebnisse sorgten im Saal allerdings für wenig Begeisterung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.