Pfingstfestival zieht nach Ahmsen

Immer ein Volltreffer: Das Pfingstfestival findet letztmals in Calhorn statt. Foto: spe

Von Georg Meyer



Calhorn. Noch steht nicht fest, wer das Don-Bosco-Haus in Calhorn kaufen wird. Das hat Katharina Hennecke, Pressereferentin für Öffentlichkeit beim Salesianerorden auf MT-Anfrage erklärt. Das Interesse scheint aber vorhanden. „Es gibt eine Handvoll Anfragen“, bestätigte Hennecke. Das letztmals 2020 in Calhorn stattfindende Pfingstfestival wird wohl nicht so schnell untergehen. Neuer Austragungsort soll das Jugendkloster Ahmsen sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.