„Die Kinder nennen mich nur die Weiße“

Mittendrin: Mit ihren Schülern versteht sich Milena prächtig - gemeinsames Herumalbern gehört dazu. Foto: Hagemann

Von Georg Meyer



Port Elizabeth. In Südafrika sind die Sommerferien vorbei. Auch Milena Hagemann muss jetzt wieder jeden Morgen pünktlich in ihrer Schule sein. Die junge Essenerin lebt und arbeitet seit einem halben Jahr am Kap. In der Hafenstadt Port Elizabeth leistet sie den sogenannten Freiwilligendienst Sport. Eingesetzt ist die Abiturientin in mehreren Grundschulklassen. Neben Fußball trainiert sie mit den Kindern auch Badminton und Headis, eine Art Tischtennis, bei der der Ball mit dem Kopf gespielt wird. „Das ist ein toller Sport“, erzählt Milena, die früher für den BV Essen auf Torejagd gegangen ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.