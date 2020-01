Meisen sollen gefräßige Raupe stoppen

Schrauben im Akkord: Die Oberschüler bauten in den vergangenen Wochen knapp 80 Meisenkästen. Foto: Christina Willenborg

Von Jette Benken



Essen. Fleißig gewesen ist die Umwelt-AG der Oberschule Essen. Rund 80 Meisenkästen haben die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen gebaut. Inzwischen hängen die Kästen überall im Ort. Auftraggeber war die Gemeinde. Und das nicht ohne Grund: Mit Hilfe der Vögel, so der Plan, soll schon bald der Eichenprozessionsspinner bekämpft werden.



Im vergangenen Sommer hatte sich die Raupe des Nachtfalters in zahlreichen örtlichen Bäumen eingenistet (MT berichtete). Das gefräßige Insekt stellt in übermäßiger Population sogar eine gesundheitliche Gefährdung dar.