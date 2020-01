Bürgermeister Königskrone ans Herz gelegt

Sängerball in Essen gibt sich ganz royal

‚Herzerfrischend: Die kleinen Prinzessinnen des Kinderchores begeisterten die Besucher. Foto: Sperveslage

Essen (spe). Goldene Kronen an den Decken und Wänden und eine königliche Tischdeko. Der voll besetzte Saal des „Hotel zum Rathaus" präsentierte sich im Stil der Royal Albert Hall, entsprechend dem Motto des Sängerballs „Chor Royal". Zu den Klängen des bekannten Stücks „Trumpet tune" mit Dr. Dirk Beyer am Klavier und Dirk Gehrmann an der Trompete, zogen die Sänger des Gemischten Chores mit Zylinder als Kopfbedeckung und die Chordamen in festlichem Outfit, wie es vom königlichen Hof in London bekannt ist, in den Saal ein.