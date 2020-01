Enkeltrick: Bonk ruft zu gesundem Misstrauen auf

Hilfreiche Tipps: Wichtige Informationen zum Verhalten gegenüber Kriminellen zeigte der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Andreas Bonk, in seinem Vortrag auf. Foto: spe

Essen (spe). Auch wenn die Anzahl der Fälle gesunken ist, die Betrugsmasche funktioniert immer noch: Mit dem sogenannten „Enkeltrick" versuchen Betrüger, vornehmlich ältere Mitbürger um ihr Geld zu bringen. Wie sich Betroffene verhalten sollten, wenn der Anrufer sich mit „Hallo, rate mal, wer hier ist" meldet und als vermeintlicher Verwandter Geld fordert, erläuterte der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Andreas Bonk, in einem Vortrag vor den Essener Senioren.