Großbrand: Halbe Million Euro Schaden

Foto: NWM-TV

Quakenbrück (mab). Der Brand einer Lagerhalle in Quakenbrück hat am Dienstag einen Großeinsatz ausgelöst. Alarmiert wurden 20 Feuerwehren aus drei Landkreisen – darunter auch Einsatzkräfte aus dem Cloppenburger Südkreis. Wie bereits berichtet, wurde das Feuer gegen 14 Uhr entdeckt.



Weil sich eine enorme Rauchwolke gebildet hatte, wurden nicht nur die Quakenbrücker gewarnt, sondern auch die Bevölkerung in der Gemeinde Essen. Fenster und Türen sollten vorsichtshalber geschlossen bleiben. Einzelne Essener berichteten am Mittwoch, dass sie den Brandgeruch wahrgenommen hätten. Die Feuerwehr konnte allerdings später Entwarnung geben: Eine Messung ergab, dass keine Gesundheitsgefahr bestand.



Als die ersten Einsatzkräfte an der Halle auf dem ehemaligen Kynast-Gelände eintrafen, drang schwarzer Rauch aus dem etwa 10 mal 60 Meter großen Gebäude aus Stahl. Das Feuer breitete sich derart schnell aus, dass Unterstützung angefordert werden musste. Fünf Drehleitern wurden angefordert. Am Ende waren 250 Einsatzkräfte vor Ort. Der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten, die bis in die späten Abendstunden dauerte. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, sind wohl auch benachbarte Halle durch die Flammen beschädigt worden.



Die Brandursache blieb auch am Mittwoch noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, haben mittlerweile die Brandermittler ihre Untersuchungen aufgenommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro. Personen wurden durch den Brand oder während der Löscharbeiten zum Glück nicht verletzt.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.