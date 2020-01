Leitungsbauer lässt Standorte vermessen

Nur auf gewissen Abschnitten: Die Gegner von Freileitungen fordern immer wieder den Bau von Erdkabeln. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Essen/Quakenbrück. Die Planungen für die neue Stromtrasse gehen weiter. Der Netzentwickler Amprion, zuständig für den Bau der 380-kv-Leitung im Landkreis Osnabrück, hat ein Ingenieurbüro mit Vermessungsarbeiten beauftragt. Betroffen sind auch Flurstücke in der Gemeinde Essen. Die Arbeiten sollen frühestens am Montag, 20. Januar, beginnen und bis zum 28. März abgeschlossen sein, teilt das Unternehmen mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.