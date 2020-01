B-Juniorinnen und Altherren ausgezeichnet

Essens „Mannschaften des Jahres“: Die B-Juniorinnen der Spielgemeinschaft Essen-Bevern-Bunnen und die Alten Herren des BV Essen. Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Mit den B-Juniorinnen und den Alten Herren wurden gleich zwei Teams auf dem sehr gut besuchten Sportlerball des BV Essen zur „Mannschaft des Jahres“ gekürt. „Sportlerin des Jahres“ ist Bianca Wessels. Unter dem tosenden Beifall der Anwesenden und dem Erheben von den Plätzen gratulierten die Besucher der „blau-weißen Nacht“ den Ausgezeichneten zur Wahl. Die Moderatoren Frank Bruns und Norbert Markus begründeten in ihren Laudationes die Entscheidungen von Vorstand und Abteilungsleitern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.