Essen (spe). Schwer verletzt wurde ein 29-jähriger Autofahrer am Dienstag auf der Straße zwischen Löningen und Essen. Der Mann hatte gegen 15.15 Uhr versucht, einen Lastwagen zu überholen und war dabei mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und dann gegen mehrere Bäume geprallt. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Verletzten und löschten auch einen Brand an dem Auto. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.