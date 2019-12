45 Masten sollen Strom in den Süden führen

Protest: Die Demonstrierenden sehen durch den Trassenbau das Landschaftsbild bedroht. Foto: Goharian

Von Georg Meyer



Essen. Rund 150 vom Trassenbau direkt Betroffene und weitere Interessierte haben in dieser Woche den sogenannten „Infomarkt" des Netzentwicklers Tennet besucht. In Essen stellte das Unternehmen seine Planung für den südlichen Abschnitt der geplanten Stromleitung zwischen Conneforde und Merzen vor. Zwischen dem künftigen Umspannwerk in Nutteln und der Landkreisgrenze Osnabrück sind derzeit 45 Masten vorgesehen. Die Besucher sparten nicht mit Kritik. Anders als von Tennet dargestellt fühlten sie sich nicht ausreichend an dem Prozess beteiligt, sagen sie.