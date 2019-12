Staatsanwaltschaft durchsucht Fleisch Krone

Foto: Meyer

Oldenburg/Cloppenburg (dpa/lni) - Im Zusammenhang mit dem Fund von Listerien in Produkten von Fleisch Krone hat die Staatsanwaltschaft Betriebsstätten durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt. Das sagte der Sprecher der zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft Oldenburg, Thorsten Stein, am Donnerstag auf Anfrage.



Zusammen mit dem Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) und den örtlichen Veterinärbehörden seien am Mittwoch die Betriebe in Essen und Goldenstedt (Kreis Vechta) durchsucht worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.