Tennet stellt Leitungsverlauf in Essen vor

Symbolfoto: dpa

Essen (mt/gy). Auf einem Infomarkt in Essen wird der Netzentwickler Tennet am Mittwoch, 11. Dezember, den aktuellen Entwurf des Trassenverlaufs der geplanten Stromleitung zwischen dem künftigen Umspannwerk in Nutteln und der Landkreisgrenze Osnabrück vorstellen. Von 15 bis 19 Uhr stehen Tennet-Mitarbeiter im Saal Kellermann Rede und Antwort.



Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Bürgerinnen und Bürger, deren Flächen für den Bau der Leitung genutzt werden sollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie wurden persönlich eingeladen. Aber auch alle anderen Interessierten könnten vorbeikommen, um sich über die Planung zu informieren.