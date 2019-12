Gregor Pille legt Gewehr beiseite

Der neue Vorstand: Dieses Team führt nun den Heimat- und Schützenverein Bevern. Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Spervelage



Bevern. „In unserem Verein geht eine kleine Ära zu Ende“, sagte Präsident Dirk Vahrmann, als er auf der Generalversammlung des Heimat- und Schützenvereins Bevern den langjährigen ersten Schießoffizier Gregor Pille aus seinem Amt verabschiedete. Pille war 30 Jahre im Vorstand tätig, seit 2002 als erster Schießoffizier.



„In dieser Zeit hast du das Schießwesen des gesamten Heimat- und Schützenvereins Bevern ein großes Stück mitgestaltet und -geprägt sowie Verantwortung übernommen. Dies ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit", betonte auch Hauptmann Ulrich Mekelnborg.