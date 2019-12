HGV zufrieden: Rekordbesuch bei Lichternacht

Veranstaltung in Essen ein voller Erfolg

Andrang: Nur mühsam konnte sich der Essener Nikolaus mit seinem Engel auf der Lichternacht der Kaufleute seinen Weg durch die vielen Kinder mit ihren Eltern zur Treppe des Rathauses bahnen. Foto: Clemens Sperveslage



Von Clemens Sperveslage



Essen. Die Lichternacht des Handels- und Gewerbevereins Essen verzeichnete in diesem Jahr einen Rekordbesuch. Entsprechend zufriedene Gesichter gab es beim Vorstand des HGV und den Essener Geschäftsleuten. Die Vorstandsmitglieder, namentlich Ina Brengelmann, Andrea Freese, Dr. Matthias Siegel, Dorothee Anneken und Marco Imholte hatten die Veranstaltung sehr gut vorbereitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.