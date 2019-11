Fleisch-Krone darf in Essen wieder produzieren

Die Frikadellen-Produktion in Essen. Foto: MT-Archiv/Siemer

Essen (mab). Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) hat am Donnerstagabend das Aussetzen der Betriebszulassung für den Standort in Essen des Unternehmens Fleisch-Krone Feinkost GmbH aufgehoben. Das hat das Landesamt am Freitag mitgeteilt. Das Unternehmen geriet Anfang November durch den Rückruf von Fertig-Frikadellen wegen eines Verdachts auf Listerien in die Schlagzeilen. Wie bereits berichtet, ist der Essener Standort wegen Hygienemängel Anfang November stillgelegt worden. Zuvor wurde der Betrieb in Goldenstedt (Kreis Vechta) geschlossen.



Das Unternehmen habe dem Laves „umfangreiche Garantien“ zugesichert, heißt es in der Mitteilung des Landesamts. Außerdem sei für den Essener Standort ein neuer verantwortlicher Lebensmittelunternehmer bestellt worden. Bereits am Mittwoch habe es eine Besichtigung des Betriebes gegeben. Bei dieser Kontrolle seien „erhebliche Verbesserungen“ festgestellt worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.