„Lernen lohnt sich und zahlt sich aus“

Bildungswerk Essen feiert in Oberschule 50-jähriges Bestehen

Vorstand mit Ehrengästen: Landrat Johann Wimberg, Geschäftsführer Manfred Göken, stv. Vorsitzender Franz Hillen, Hubert Berding, Martin Kessens, Vorsitzender Friedrich Hillen, Bürgermeister Heiner Kreßmann, Pfarrer Michael Harald Uecker, Pfarrer Pater Bernhard Seggewiß und Pfarrerin Eva Hachmeister-Uecker (von links).Fotos: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Das Bildungswerk Essen hat 50 Jahre gefeiert. Vorsitzender Friedrich Hillen begrüßte die Gäste in der Oberschule und hieß besonders den Gründer Hubert Berding willkommen. „Als Baumeister und Erfinder hat er Großartiges geleistet, sein größter Coup war jedoch die Gründung des katholischen Bildungswerkes Essen“, Hillen. Mit dabei auch Paula Kettmann und Pfarrer Clemens Haskamp, die sich von ihrem Traum und ihrer Idee nicht abbringen ließen und die Erwachsenenbildung positionierten, wie Festredner Martin Kessens betonte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

