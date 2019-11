Bevern: Zwei Tote nach Verkehrsunfall

Foto: nordwestmedia

Essen/Bevern (mt). Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall bei Bevern am Samstagnachmittag verstorben. Nach ersten Erkenntnissen, hat ein Autofahrer auf der Beverner Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zunächst prallte er wohl frontal gegen einen Baum, anschließend noch seitlich gegen einen weiteren Baum.



Die Ursache des Unfalles ist noch unklar, die Polizei hat an der Unfallstelle Spuren gesichert. Feuerwehrleute suchen die nähere Umgebung nach weiteren Personen ab. Für mehrere Stunden bleibt die Landstraße gesperrt.