Polizeitaucher findet Tresor im Kanal

Foto: Polizei CLP

Essen (mab). Diebe haben offenbar ihre Beute in Essen versenkt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei Oldenburg diverse Gegenstände im Essener Kanal gefunden. Der Experte ist von der Cloppenburger Polizei angefordert worden, nachdem sich Zeugen gemeldet hatten. Angeblich – so die Zeugen – hätten Diebe die Gegenstände im Bereich Ahausen in die Hase geworfen. Tatsächlich sind am Donnerstag unter anderem Fahrräder, ein Tresor und ein Autoscheinwerfer am Grund vom Taucher gefunden worden. Jetzt müssen die Ermittler überprüfen, ob es sich tatsächlich um Diebesgut handelt. Die Polizei versucht, die Gegenstände etwaigen Straftaten zuzuordnen.