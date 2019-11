Listerien: Bislang keine Hinweise auf Erkrankungen

Foto: MT-Archiv

Essen (dpa). Nach dem Fund von Listerien in Frikadellen der Firma Fleisch-Krone aus dem Oldenburger Münsterland gibt es keine Hinweise auf Listeriose-Erkrankungen in Niedersachsen. Es seien keine Fälle der Infektionskrankheit bekannt, „bei denen eine genetische Verwandtschaft der Bakterienstämme auf einen Zusammenhang mit Produkten der Firma hinweisen“, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover auf Anfrage am Donnerstag mit. Wie bereits berichtet, sind die Standorte in Essen und Goldenstest bereits geschlossen worden, nachdem das Unternehmen den Rückruf von Fertigfrikadellen veranlasst hatte, weil Verunreinigungen mit Listerien entdeckt wurden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.