Essen will mehr als 200 Bauplätze schaffen

Denkmalpfleger sind schon da: Im neuen Baugebiet laufen bereits die archäologischen Voruntersuchungen. Foto: Robbers

Von Georg Meyer



Essen. Die Gemeinde Essen plant die Erschließung eines neuen großen Baugebietes. Nördlich der Löninger Straße sollen bis zu 216 Grundstücke entstehen. Der Planungsausschuss brachte das Verfahren am Montagabend auf den Weg.



Das rund 23 Hektar große Gebiet befindet sich inzwischen im Besitz der Gemeinde. Sie wird auch die spätere Vermarktung übernehmen. Bis die Plätze verkauft werden können, sei es aber noch ein weiter Weg, sagte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Matthias Meyer, gegenüber der MT.