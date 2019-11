Wege zur ökumenischen Öffnung

Gestalteten informativen Abend: Pfarrerin Eva Hachmeister-Uecker (von links), Referent Pfarrer Dr. Oliver Dürr, Pfarrer Michael Harald Uecker und der Geschäftsführer des Bildungswerkes Essen, Manfred Göken im evangelischen Gemeindehaus in Essen. Foto: Sperveslage

Essen (spe). „Ökumenisches Abendmahl? Evangelische und Katholische an einem Tisch !“ Zu einem Vortrag und Diskussionsabend hatte das Bildungswerk Essen in Kooperation mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Essen eingeladen.



In seiner Begrüßung stellte Pfarrer Michael Harald Uecker den Referenten Pfarrer Dr. Dürr vor, der als kompetenter Kenner in Religionsfragen gelte. Dieser stellte zunächst die Definition eines Sakramentes vor. Bei der Frage, wie ein Sakrament ein Sakrament wird, gebe es keine Einheit, nur zwei Antworten. Welche das sind, das lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.