Listerien: Behörden untersuchen Betrieb in Essen

Die Frikadellen-Produktion in Essen. Foto: MT-Archiv/Siemer

Von Georg Meyer



Essen. Nach dem Listerienfall bei Fleisch-Krone Feinkost am Standort Goldenstedt untersuchen Lebensmittelkontrolleure nun einen weiteren Betrieb des Unternehmens – und zwar in Essen. Die Lebensmittelkontrollen hat der Kreis Cloppenburg. Am Montagvormittag seien Mitarbeiter des Landkreises für Kontrollen an den Unternehmenssitz in Essen gefahren, sagte ein Sprecher der Behörde. Erste Ergebnisse sollen zeitnah veröffentlicht werden. Gravierende Hygienemängel oder belastetes Material seien allerdings nicht vorgefunden worden.



Am Freitag war die Produktion am Standort Goldenstedt vorübergehend eingestellt worden (MT berichtete). Die Fleisch-Krone Feinkost hatte Frikadellen wegen eines Verdachts auf Listerien zurückgerufen. Die Firma Fleisch-Krone hat bereits seit Anfang des Jahres unter verstärkter Kontrolle des Landkreises Cloppenburg gestanden. Das teilte Kreissprecher Frank Beumker auf Nachfrage der MT mit. Gravierende Hygienemängel oder belastetes Material seien nicht vorgefunden worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Essen:

04.11.2019 | Dieb auf frischer Tat erwischt