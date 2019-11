Dieb auf frischer Tat erwischt

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Ein 37-Jähriger hat am Sonntagabend in Essen einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein 20-Jähriger aus Quakenbrück auf den Parkplatz einer Firma an der Waldstraße geschlichen. Dort schlug er die Seitenscheibe eines Audis ein, um die Blende des Radios und einen Decker der Mittelablage zu stehlen. Der Besitzer des Wagens bemerkte den Vorfall und ertappte den Dieb. Der 37-Jährige rief einen Bekannten aus Gehrde zu Hilfe, nachdem der Dieb flüchten wollte. Die beiden Männer nahmen die Verfolgung auf und konnten den Quakenbrücker stellen. Sie hielten den 20-Jährigen fest, dabei wurde der Mann aus Gehrde leicht verletzt. Die alarmierten Polizisten nahmen den Quakenbrücker mit auf die Polizeidienststelle. Den Quakenbrücker erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.