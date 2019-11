Musiker lassen ihr Publikum „erschauern“

Jugendblasorchester feiert sein 25-jähriges Jubiläum

Gänsehautmoment: Laura Anneken, begleitet von Michael Krumme, überzeugt mit ihrem Sologesang. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Nicht nur musikalisch, sondern auch mit ihrer Optik überraschten die mehr als 40 Musiker ihr Publikum, das in der Turnhalle am Hasestadion in Essen Platz genommen hatte. Mit einem Skelett im Sarg, Vampiren und Spinnen überzeugte die Turnhalle als eine riesige Geisterkammer. Mit tosendem Beifall empfingen die Zuhörer Dirigentin Andrea Anneken und das Orchester, das zu einem Konzert mit vielen musikalischen Höhepunkten eingeladen hatte. Hintergrund war das 25-jährige Jubiläum des Jugendblasorchesters (JugendBLO). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.