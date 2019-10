Kreßmann bekennt: Ich hatte Gänsehaut

Hält seit über 50 Jahren: Die Stele erinnert an die Partnerschaft beider Gemeinden. Foto: Gemeinde Essen

Von Georg Meyer



Essen. Eine besondere Ehre ist Bürgermeister Heiner Kreßmann in Belgien zuteil geworden. Er durfte aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung von der deutschen Besatzung eine Ansprache in Essens gleichnamiger Partnergemeinde halten. Kreßmann gibt zu: „Ich hatte Gänsehaut“.



Denn dass ein Deutscher auf einer Gedenkfeier im Beisein von Kriegsveteranen und ehemaligen Widerstandskämpfern das Wort ergreift, ist immer noch etwas Besonderes. Vor allem für Kreßmann, der mit einer mehrköpfigen Ratsvertretung in die knapp 350 Kilometer entfernte flämische Kommune gereist war. Dort erwarteten die Gruppe Feierlichkeiten, wie sie hierzulande nur schwer vorstellbar sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.