Das Landfrauen-Klischee ist längst passé

Scharfzüngig: Für ausgelassene Heiterkeit sorgte ein Sketch mit Rita Kalvelage (links) und Christel Uhlhorn. Foto: spe

Von Clemens Sperveslage



Essen. Über 120 Frauen haben jetzt mit einem abwechslungsreichen Programm das 70-jährige Bestehen des Essener Landfrauenvereins gefeiert. Nach dem Sektempfang und einem gemeinsamen Essen erinnerten die Vereinsvorsitzende Rita Kalvelage und Christel Uhlhorn zunächst an die Gründung des Vereins durch Maria Holtkamp-Völker aus Ahausen, Berta Gravenhorst aus Ostendorfe und Maria Holtemöller aus Herbergen: Die Frauen waren damals an Haus und Hof gebunden und suchten neue Perspektiven und Angebote. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.