Nachwuchs feiert Jubiläum mit gruseliger Musik

Essener JugendBLO besteht seit 25 Jahren

Am 2. November soll alles klappen: Mit intensiven Proben bereiten sich die Mitglieder des Jugendblasorchesters mit Dirigentin Andrea Anneken auf das Jubiläumskonzert vor. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Gegründet in den 1990er Jahren, ist das Jugendblasorchester mittlerweile zu einem festen Bestandteil im kulturellen Leben der Gemeinde Essen geworden und begeistert bei vielen örtlichen und überregionalen Auftritten mit seinem musikalischen Können. Am Samstag, 2. November, laden die Nachwuchsmusiker zum Jubiläumskonzert in die Turnhalle am Hasestadion ein. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.