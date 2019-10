Raupe kommt Gemeinde teuer zu stehen

Abgesaugt: Auch in Essen wurde die Methode angewandt, um den Eichenprozessionsspinner zu bekämpfen. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hat die Gemeinde Essen viel Geld gekostet. 40000 Euro musste die Kommune für das Absaugen der Raupen hinblättern, berichtete Bürgermeister Heiner Kreßmann während der Ratssitzung am Montag.



Mit der Beseitigung war im Sommer eine Fachfirma beauftragt worden. Sie dürfte in diesem Jahr ein Riesengeschäft gemacht haben, denn Essen war beileibe nicht die einzige Gemeinde, in der der Eichenprozessionsspinner sein Unwesen trieb. Bei Berührung verursacht die Raupe vor allem Hautirrtiationen, in schlimmeren Fällen kann es zu Atembeschwerden und Allergien kommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2./3. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.