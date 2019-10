„Wir sollen eine Rolle rückwärts machen“

Starkes Symbol: Bernd Engelke und Andreas Thobe (von links) stellen in Essen ein grünes Kreuz auf. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Sie stehen an Feldrändern und in Hofeinfahrten: Grüne Kreuze sind inzwischen überall im Landkreis Cloppenburg zu sehen. Landwirte machen damit auf ihre Zukunftssorgen aufmerksam. Zu ihnen gehören auch Andreas Thobe und Bernd Engelke.



Die beiden Essener hatten im Internet von der bundesweiten Aktion Wind bekommen, die der bekannte Agrarblogger Willi Kremer-Schillings („Bauer Willi") vor zwei Wochen ins Leben rief. Anlass ist das aktuelle Agrarpaket der Bundesregierung. Es sieht unter anderem Verschärfungen beim Pflanzenschutz und die Einführung eines dreistufigen Tierwohllabels vor. Große Probleme erwarten Thobe und Engelke auch durch die Einführung neuer Düngeregeln.