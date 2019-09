Fotos und Geschichten zum großen Jubiläum

Gala-Abend-Attraktionen: Neben den Cheerleadern der Artland Dragons gehörten die „Dancing Diamonds“ aus dem Nachbarort Bunnen zu den „Hinkuckern“ auf dem Jubiläumsfest des BV Essen. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Mit einem Gala-Abend feierte der BV Essen das Jubiläum seines 100-jähriges Bestehen unter dem Motto „Wir – hier – der BVE“. Präsident Paul Kolker konnte in der zum Festsaal umfunktionierten Turnhalle an der Quakenbrücker Straße über 500 Besucher begrüßen.



Mit einer von Frauke Spille erstellten Fotodokumentation wurden einige der Höhepunkte der 100-jährigen Vereinsgeschichte gezeigt. Begleitet wurde die Zeitreise vom BLO unter Leitung von Ulrich Niemann auf gewohnt hohem musikalischem Niveau.