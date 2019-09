Schlägerei nach Fußballspiel

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei auf dem Sportplatz in Essen: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte Vorfall bereits am Freitagabend nach dem Abpfiff eines Fußballspiel. Gegen 22.30 Uhr seien dann vier Männer auf dem Sportplatz an der Hasestraße aneinandergeraten - warum, ist noch unklar.



Dabei handelt es sich um zwei Männer aus Quakenbrück im Alter von 21 und 23 Jahren, sowie um zwei Essener im Alter von 54 und 58 Jahren. Aus dem Streit wurde schließlich eine Schlägerei. Dabei wurde die beiden Männer aus Essen leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Vor allem müsse noch geklärt werden, was überhaupt der Auslöser der Streits gewesen ist.