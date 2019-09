Kuh Freya bringt Drillinge auf die Welt

Rasselbande: Die drei Kälbchen sind kerngesund und putzmunter. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Damit hatte Rainer Moormann nicht gerechnet: Als bei seiner Kuh Freya mitten in der Nacht die Wehen einsetzten, ging der Essener Landwirt zwar davon aus, dass sie Zwillinge auf die Welt bringen würde. Nachdem die ersten beiden Kälbchen geboren waren, fühlte Moormann aber noch einmal nach und fand zu seiner Überraschung ein weiteres Jungtier im Bauch der Mutter. Drillinge auf dem Hof Moormann! „So etwas hat es bei uns bislang noch nicht gegeben“, freut sich der glückliche Züchter. „First“, „Middle“ und „Final“ heißen die Kälber. Drillinge sind bei Rindern eine echte Rarität. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.