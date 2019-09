BV Essen feierten 100sten Geburtstag

Erfolgreich: Die Essener Aufsteiger-Mannschaft in die Verbandsliga Oldenburg-Hunte in den 1960er Jahren mit. Foto: Archiv Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Der BV Essen feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Unter dem Motto: „Wir – Hier – Der BVE“ findet zum 100-jährigen Bestehen des Vereins am Samstag, 28. September, ein Gala-Abend in der Turnhalle an der Quakenbrücker Straße statt.



Hier werden die Höhepunkte des Vereinsgeschichte noch einmal in Erinnerung gerufen. Das BLO begleitet diese Zeitreise musikalisch. Abgerundet wird das Programm mit Auftritten von Tanz- und Turngruppen und dem Auftritt von Zeitzeugen. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Eröffnung um 20 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.