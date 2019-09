Erfindergeist ist längst nicht ausgeschöpft

Festlich gestimmt: Auf dem Betriebsgelände in Essen feierte die Unternehmerfamilie gemeinsam mit vielen Gästen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Im Kreis zahlreicher Geschäftspartner hat die Familie Vogelsang ihr 90-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Das Unternehmen war 1929 von Hugo Vogelsang gegründet worden. Inzwischen wird es in der dritten Generation geführt und ist weltweit aktiv.



Die Erfolgsgeschichte der Essener ließ Gründer-Enkel Harald Vogelsang Revue passieren. Man habe die Industriegeschichte mitgeprägt, befand der Diplom-Kaufmann. Der stellvertretende Bürgermeister Dirk Gehrmann, der den verhinderten Amtschef Heiner Kreßmann vertrat, lobte neben der wirtschaftlichen Entwicklung auch die sozialen Aktivitäten der Unternehmerfamilie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.