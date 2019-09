Patres bereiten Abschied aus Calhorn vor

Bereiten die Abschiedsfeier vor: Pfarrer Pater Bernhard Seggewiß (links) und Pater Elmar Koch informierten über den derzeitigen Stand der Planungen. Foto: Sperveslage

Calhorn (spe). Die Uhr tickt herunter. Am Sonntag, 14. Juni 2020, verabschiedet sich der Don-Bosco-Orden endgültig aus Calhorn. Wie die Verabschiedungsfeier aussehen könnte, wurde jetzt bei einem Treffen der ortsansässigen Vereine aus Essen und Bevern gemeinsam mit Pfarrer Pater Bernhard Seggewiß und Pater Elmar Koch sowie Bruder Andreas Mansfeld im Haus Rinaldi in Calhorn erörtert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

