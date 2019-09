Neuer Radweg sorgt für Anschluss

Wird gut genutzt: Franz Diekgerdes, Werner Jahn und Alexander Asenheimer ( v. l.) freuen sich über den neuen Radweg. Foto: gy

Von Georg Meyer



Essen. Ein neuer Radweg verbindet jetzt den Essener Ortsteil Hülsenmoor mit dem Industriegebiet. Der rund 400 Meter lange Weg werde von Radfahrern bereits gut angenommen, berichtet Ratsherr Alexander Asenheimer (CDU).Umgesetzt worden ist das Projekt auch mit Hilfe der Siedlergemeinschaft. Die ist seit einigen Jahren in Hülsenmoor aktiv und hat unter anderem auch die Umgestaltung einer Grünfläche zum Sport- und Freizeitgelände vorangebracht.