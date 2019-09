Die „Hollahs“ reisen sogar aus Kanada an

90 Hollahs auf einen Schlag: Der Aufruf zum Treffen in Badbergen hatte eine riesige Resonanz. Foto: Steffen Hollah

Von Ansgar Hollah



Essen. Seit über 700 Jahren ist die Familie Hollah im heutigen Südoldenburg sesshaft. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es die Abzweigung vom „Stammsitz“ in Brokstreek nach Osteressen. Heute leben die meisten Hollahs nach wie vor im Landkreis Cloppenburg, aber auch im Kreis Vechta sowie in und um Osnabrück, Hamburg, Berlin, Oldenburg, Osnabrück, in Westfalen, Hessen, im Rheinland, in Hannover, bei Hildesheim, in Köln, Neuss oder Düsseldorf und sogar in Kanada.



Jetzt kamen 90 von 171 möglichen Hollahs zum „1. Hollah-Welttreffen" im Heuhotel Hildebrand in Badbergen zusammen. „Großartig!", fanden die Teilnehmer, vom Kleinkind bis zum 85-jährigen Senior, die Idee.