„Irgendjemand hat immer ein Anliegen“

Durchfahrverbot für Lkw: An der Wilhelmstraße gilt es. Schwere Lastwagen sollen aber weiterhin in den Ort fahren dürfen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer^



Essen. Mit der Verkehrsführung im Essener Ortszentrum hat sich am Montag der Planungsausschuss auseinandergesetzt. Dabei ging es unter anderem um die Einführung von Tempo 30-Zonen und die Nutzung von Gehwegen durch Radfahrer. Letzteres wird wie überall auch in Essen untersagt bleiben. Diskutiert wurde auch über ein Durchfahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Seit der Eröffnung der Umgehungsstraße sei der Schwerlastverkehr zwar deutlich zurückgegangen, sagte Rainer Zobel (CDU). Dennoch fühlten sich Anwohner weiterhin gestört. Heiner Kreßmann wies auf den Lieferverkehr hin, der irgendwie in den Ort gelangen müsse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.