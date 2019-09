Der Maler hätte sich über den Abend gefreut

Eröffneten die Ausstellung in Essen: Prof. Dr. Josef F. Mehrings, Annette Dygkers und der Vorsitzende des Bildungswerkes Essen, Friedrich Hillen (von links). Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. 30 Bilder des verstorbenen Esseners Dr. med August Dykgers sind im Seniorenservicebüro der Gemeinde Essen an der August-Meyer-Straße zu sehen. Zur Eröffnung der Kunstausstellung unter dem Titel: „Kunst und Literatur Essener Schulfreunde“ hatte das Bildungswerk Essen gemeinsam mit der Familie Dykgers langjährige Freunde und Wegbegleiter von Dr. Dykgers sowie Bürgermeister und Rat der Gemeinde Essen eingeladen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.