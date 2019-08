Vahrmann holt den Landauer raus

Uptloher präsentiert Kutsche aus dem Jahr 1870 beim Quakenbrücker Renntag

Augenweide: In diesem Jahr besucht Otto Vahrmann den Quakenbrücker Renntag am 1. September mit einem Landauer, der auch in einer Sissi-Verfilmung mitgespielt hat. Foto: Alexandra Lüders



Von Alexandra Lüders



Quakenbrück/Essen. Elf historische Kutschen, edle Zugpferde und die Essener Jagdhornbläser zaubern ein ganz besonderes Flair in das traditionelle Renngeschehen am 1. September im Quakenbrücker Hasepark. Der von Heino Rüter organisierte Korso bildet nicht nur eine Augenweide für rund 10000 Besucher, sondern ist auch eine erholsame Zäsur inmitten des Wettfiebers rund um die Rails. Hier scheint die Zeit stehen zu bleiben, wenn die schwerblütigen „Hafermotoren“ aus Opas Zeiten über die Rennbahn traben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.